Istituite tre fermate dei bus urbani nella zona del parco di Montereale, una in via Viggiani e due in via della Pineta.

Interessata la linea 9 che, a seguito dell’ultimazione dei lavori del ponte e del ripristino della circolazione originaria nell’area interessata, potrà servire quanti risiedono nei pressi del parco e coloro che devono raggiungere le strade che attraversano la stessa area verde e quelle limitrofe.