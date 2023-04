Potenza, attenzione: chiusa questa strada. Ecco le modifiche alla circolazione

Il Comune di Potenza informa la comunità:

“Chiusura al traffico veicolare, fatta eccezione per i Vigili del Fuoco, forze dell’Ordine e mezzi di soccorso in via Appia il 30/4/2023 dalle ore 6.00 fino a cessate esigenze nel tratto di strada, da intersezione via Della Genziana uscita complanare fino a intersezione con via Maestri del Lavoro.

Il traffico veicolare proveniente dalle complanari ‘via Delle Mattine’ in direzione Potenza verrà deviato sulla Basentana, 250 mt.

Prima dell’uscita ‘Potenza Est’; il traffico veicolare proveniente da via Appia direzione Betlemme dovrà essere deviato, a intersezione con via San Vincenzo De Paoli, su viale del Basento;

il traffico veicolare proveniente da viale del Basento direzione via Appia, dovrà essere deviato su via Appia direzione ‘CASA CIRCONDARIALE’“.

