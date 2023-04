Potenza: con questo spettacolo dedicato a Dioniso studenti pronti ad immergere gli spettatori nel mondo tragico greco! Ecco il progetto

Sarà presentato Sabato 29 aprile, alle ore 11:30 e alle ore 12:30, presso il Liceo scientifico Galileo Galilei di Potenza, l’esito del Laboratorio creativo realizzato da alcuni studenti del Liceo nell’ambito del PON FSE – Socialità, apprendimenti, accoglienza – Modulo: Teatro 1 – Città delle 100 Scale, in collaborazione con la Compagnia Tyche.

Il Progetto, curato da un giovane, ma già affermato coreografo – Michele Colturni (ricordiamo la sua partecipazione ad importanti Festival italiani come Fog / Triennale di Milano, Fabbrica Europa Firenze) – è stato supportato dal Città delle 100 scale Festival, riconosciuto dal Ministero della Cultura come uno dei pochi Festival multidisciplinari del Mezzogiorno d’Italia.

L’esito conclusivo del Laboratorio “Citerone. Site specific” verterà sul mito delle Baccanti, celebri adepte del culto dionisiaco.

Nel corso delle settimane preparatorie gli allievi del Liceo scientifico Galileo Galilei hanno lavorato sulle tematiche inerenti al mito greco attraverso un percorso multidisciplinare che li ha visti coinvolti in uno studio teorico, in una ricerca di presa di consapevolezza degli strumenti del proprio corpo, in un lavoro di riflessione coreografico e per ultimo in uno studio di ricerca sonora.

La rappresentazione finale immergerà gradualmente gli spettatori nel mondo tragico greco attraverso un percorso nel quale gli allievi e le allieve riprenderanno i principali elementi della struttura del rito: la preparazione, la celebrazione in comunione con i misteri e, infine, una conclusione, ovvero il ritorno alla quotidianità.

La coreografia vuole, dunque, essere un canto corporeo in onore di Dioniso.

Il site specific si svolgerà all’interno di corridoio scolastico trasformato simbolicamente in una via sacra fatta di immagini fisiche, suoni e simboli del dio più ambiguo dell’antica Grecia.

Lo spettacolo sarà replicato ad ottobre, inserito nel calendario delle rappresentazioni della prossima stagione del Festival Città delle 100 Scale.

ll gruppo di ricerca coreografica Michele Ifigenia / Tyche nasce all’interno di due importanti centri formativi italiani:

la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano,

la Scuola Conia, istituto di tecnica della rappresentazione sostenuto dalla Societas Raffaello Sanzio.

Tyche è formato da sei membri:

un coreografo,

due dramaturg,

tre danzatrici.

Il gruppo non indirizza il suo sguardo solo alla produzione teatrale; da ormai più di due anni porta avanti il Progetto Koinonìa, nome di origine greca che allude ad una condivisione tra il mondo sensibile e il mondo delle idee; progetto di formazione e confronto diretto con le nuove generazioni.

