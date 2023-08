Potenza: buone notizie per questi lavoratori! Ecco i dettagli

L’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro, Michele Casino, comunica che la Giunta Regionale ha prorogato per ulteriori 4 mesi le Azioni di inclusione socio-lavorativa per la platea degli ex RMI avviate dalla Giunta regionale nel dicembre del 2022.

Aggiunge Casino:

“L’onere finanziario per garantire gli ulteriori quattro mesi è di 4 milioni di euro, risorse del Fondo produzione 2022 – del Programma ‘Reddito Accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI’.

Con lo stesso provvedimento di Giunta viene dato mandato al dirigente dell’Ufficio Politiche del Lavoro e Politiche Giovanili alla sottoscrizione dell’Addendum alla Convenzione per l’attuazione della misura.

Inoltre con le Delibere di variazione bilancio, la Giunta ha stanziato le somme necessarie a garantire i pagamenti dei 960 addetti del Progetto SAAP“.a

