Potenza: oltre 400000 Euro per questa Scuola della provincia. I dettagli

“E’ con grande soddisfazione che ho il piacere di annunciare il finanziamento di €.440.000,00 che la regione Basilicata ha assegnato al nostro Comune per il completamento dei lavori della ns. scuola media“.

Così il Sindaco di Tramutola, Dr. Luigi MAROTTA:

“Con questo finanziamento potremmo finalmente superare la situazione di disagio che vive il personale scolastico, i genitori e soprattutto i nostri ragazzi; un disagio causato in parte dai ritardi delle procedure di appalto ed in parte dall’aumento dei costi intervenuto e che non consente, al momento, la fruizione della struttura scolastica.

Con l’obiettivo di realizzare interventi di edilizia scolastica per avere plessi più innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, abbiamo presentato domanda di finanziamento alla nostra Regione; un risultato importante, questo, nel percorso di ricostruzione e riqualificazione delle scuole comunali.

Il finanziamento ottenuto è cospicuo e sostiene in modo concreto la nostra azione sull’edilizia scolastica volta a dare ai nostri ragazzi la possibilità di studiare e crescere in edifici all’avanguardia e più sicuri, convinti che riqualificare gli edifici scolastici e rendere gli ambienti più moderni incide sulla qualità della vita in classe dei nostri studenti.

Questo finanziamento regionale e l’altro già ottenuto con i fondi del PNRR, consentiranno di avere per l’anno scolastico 2024/2025 un plesso scolastico unico per le scuole di Tramutola evitando disagi agli utenti ed ottimizzando i costi.

Ecco perché mi preme di rivolgere il mio più sentito ringraziamento, anche a nome dell’intera comunità tramutolese, al Presidente della Giunta Regionale, Dr. Vito Bardi ed al Direttore Generale della programmazione e della gestione delle risorse strumentali e finanziarie, Dr. Alfonso Morvillo, per aver dato seguito alla nostra richiesta ed aver evitato il blocco dei lavori della struttura scolastica”.a

