Potenza Calcio – Foggia: ecco il risultato della partita!

Oggi, Domenica 18 settembre, allo Stadio Alfredo Viviani è andato in scena nel pomeriggio Potenza–Foggia, gara valida per la quarta giornata del Girone C di Serie C.

Il Potenza Calcio ha cercato il primo successo stagionale ma invano.

Il match è finito infatti in parità.

Potenza-Foggia 1-1:

4′ Caturano,

58′ Schenetti

Il Foggia porta via un punto da Potenza, la rete rossonera porta la firma di Schenetti.

I lucani nel primo tempo al 4′ minuto vanno in vantaggio con un gol di Caturano.

Forza Potenza, non mollare!

Ecco la classifica aggiornata.

