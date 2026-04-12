Sport: a Viggiano oltre 100 bambini da tutta la Basilicata pronti a scendere in campo. In bocca al lupo!

Al via al Palavejanum “P. Mennea” la terza tappa di Sport&Go per i campionati U10 e U12 di volley.
Per Viggiano, fa sapere l’Amministrazione:
“presente come organizzatore la società di casa ASD DEA Volley Viggiano, con il patrocinio del Comune di Viggiano rappresentato dal Consigliere con delega allo Sport Giuseppe Berardone.
8 società sportive coinvolte e oltre 100 bambini da tutta la Basilicata.
Ben 4 formazioni della DEA Volley pronte a scendere in campo!
Sarà una mattinata all’insegna dello sport, puro divertimento e di aggregazione.
Vi aspettiamo sugli spalti per fare il tifo!”.