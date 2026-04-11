A Potenza si discute sulle principali criticità: dal servizio urbano al trasporto extraurbano, fino al sistema ferroviario e alla rete stradale. I dettagli dell’incontro

Il 10 Aprile si è svolto, presso il Palazzo della Cultura in largo Pignatari, un convegno promosso da Confsal Basilicata e FAST Confsal Puglia e Basilicata, dedicato ai temi delle infrastrutture, della sicurezza e della mobilità sostenibile, con l’obiettivo di favorire il benessere dei cittadini e la crescita del territorio.

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le principali criticità che negli ultimi anni hanno interessato il settore dei trasporti, dal servizio urbano di Potenza e Matera al trasporto extraurbano, fino al sistema ferroviario e alla rete stradale.

Particolare attenzione è stata riservata agli interventi istituzionali.

L’assessore Regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Pasquale Pepe, ha evidenziato i numerosi investimenti messi in campo negli ultimi anni per migliorare e valorizzare il territorio lucano.

A seguire, l’assessore alla Mobilità del Comune di Potenza, Francesco Giuzio, ha illustrato il processo di rimodulazione del servizio urbano, finalizzato a una maggiore efficienza e ottimizzazione.

Nel corso del convegno è stato inoltre trasmesso un videomessaggio del Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, Tullio Ferrante, che ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso tra istituzioni e territori per lo sviluppo del sistema infrastrutturale e della mobilità sostenibile.

All’incontro hanno preso parte anche il consigliere comunale di Matera, Marco Bicherati, e il consigliere provinciale di Potenza, Alfonso Nardella.

Gli organizzatori hanno infine rivolto un ringraziamento a tutte le istituzioni intervenute per il contributo offerto al dibattito.