A Potenza il gazebo di Futuro Nazionale dedicato al tema della sicurezza. Ecco i dettagli

Si è svolto ieri, in Piazza Mario Pagano, il gazebo di Futuro Nazionale dedicato al tema della sicurezza, registrando una partecipazione oltre le aspettative di cittadini, simpatizzanti e militanti.

L’iniziativa, dal titolo “Tolleranza Zero”, si è trasformata in una vera e propria occasione di confronto diretto con la cittadinanza su uno dei temi più sentiti e urgenti.

Nel corso della mattinata è stata attivata una raccolta firme a sostegno delle proposte sulla sicurezza del partito del Generale Roberto Vannacci, che ha ottenuto un’ampia adesione, segno evidente di un crescente interesse verso proposte politiche concrete e senza ambiguità.

Numerosi cittadini si sono fermati al gazebo per informarsi, confrontarsi e aderire, contribuendo a creare un clima di partecipazione attiva e consapevole.

Durante l’evento è stato inoltre possibile sottoscrivere il tesseramento al movimento, confermando il radicamento che Futuro Nazionale sta costruendo sul territorio lucano.

Parallelamente, è stata annunciata l’apertura di nuovi comitati costituenti su tutto il territorio della Basilicata, con ulteriori strutture già in fase di attivazione nei prossimi giorni, a conferma di una crescita rapida e organizzata del movimento.

Giulio Curatella, promotore regionale di iniziative del partito e segretario nazionale del movimento Il Mondo al Contrario, ha dichiarato:

“Quella di ieri è stata una risposta chiara.

I cittadini non chiedono più parole, chiedono presenza e soluzioni. E noi abbiamo portato entrambe.

In poche settimane stiamo costruendo una rete vera, fatta di persone e territori.

Non un progetto teorico, ma una comunità concreta.

L’apertura di nuovi comitati in tutta la Basilicata dimostra che c’è una voglia diffusa di partecipazione e cambiamento.

Ora il nostro compito è trasformare questa energia in organizzazione stabile e presenza costante.”

Il percorso prosegue già nei prossimi giorni:

19 aprile – Lavello e Matera: nuovi gazebo sul territorio per continuare il confronto con i cittadini e rafforzare la presenza del movimento.

Il gazebo di Potenza rappresenta solo l’inizio di una fase di espansione per Futuro Nazionale in Basilicata, che punta a consolidare la propria presenza attraverso iniziative diffuse e un dialogo diretto con il territorio.