Grave incidente in provincia di Potenza: le ultime notizie

Resta ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, fa sapere rainews, il 50enne di Venosa travolto ieri dal trattore nelle campagne tra la città di Orazio e Montemilone.
L’incidente nella serata.
L’episodio è avvenuto intorno alle 19.
Sul posto accorso il personale del 118, che ha provveduto a fornire le prime cure al ferito, per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione.
L’incidente si è verificato in località Boreano, nei pressi di un agriturismo gestito dalla famiglia dell’uomo.