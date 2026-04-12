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Grave incidente in provincia di Potenza: le ultime notizie

Ambulanza con pioggia

12 Aprile 2026

Resta ricoverato in rianimazione in prognosi riservata, fa sapere rainews, il 50enne di Venosa travolto ieri dal trattore nelle campagne tra la città di Orazio e Montemilone.

L’incidente nella serata.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19.

Sul posto accorso il personale del 118, che ha provveduto a fornire le prime cure al ferito, per poi trasferirlo in codice rosso all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione.

L’incidente si è verificato in località Boreano, nei pressi di un agriturismo gestito dalla famiglia dell’uomo.