Santo Padre oggetto di dure critiche da parte del Presidente degli Stati Uniti. Le parole dell’assessore alla Salute della Regione Basilicata

L’assessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, interviene in merito al dibattito che ha coinvolto il Santo Padre, Papa Leone XIV, oggetto di dure critiche da parte del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump.

Dichiara Latronico:

“Sento il dovere di richiamare ad una riflessione più profonda sul ruolo della Chiesa.

Il Papa non è un attore politico tra gli altri, ma il successore di Pietro, chiamato a testimoniare il Vangelo di Gesù e la Parola di Dio nel mondo.

Le parole del Santo Padre non possono essere lette con categorie esclusivamente politiche.

La sua esortazione a costruire la pace, a promuovere il fraterno dialogo tra i popoli e a fermare le guerre rappresenta il cuore stesso del messaggio evangelico che invita alla giustizia e alla misericordia”.

L’Assessore sottolinea come la voce della Chiesa rappresenti «un punto di riferimento morale imprescindibile, capace di parlare alle coscienze al di là delle appartenenze».

Prosegue Latronico:

“Il pensiero del Santo Padre rappresenta il valore universale del Vangelo e il ruolo della Chiesa come compagnia di destino.

È proprio nella sua libertà da logiche di parte che risiede la forza del suo messaggio.

Il suo invito a fermare i conflitti è un richiamo che nasce dal Vangelo e interpella le coscienze di tutti, credenti e non credenti.

Al Santo Padre assicuriamo il nostro sostegno e le nostre preghiere perché possa svolgere il suo Magistero nell’interesse supremo delle persone e delle Nazioni”.