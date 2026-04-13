Incredibile! A Potenza spettacolo luminoso in cielo. L’avete visto?

Un particolare avvistamento si è verificato nel cielo di Potenza la scorsa notte.
Tra Puglia e Basilicata, decine di segnalazioni.
Molte persone hanno potuto osservare una lunga e vistosa scia luminosa provocata da un oggetto misterioso che solcava il cielo.
L’avvistamento è durato molti secondi.
La scia è stata chiaramente visibile da Potenza e provincia.
L’evento è stato documentato da esperti e cittadini, con segnalazioni diffuse.
Un evento unico e speciale per le poche persone che hanno avuto modo di vederlo.
L’avete visto?