Incredibile! A Potenza spettacolo luminoso in cielo. L’avete visto?

Un particolare avvistamento si è verificato nel cielo di Potenza la scorsa notte.

Tra Puglia e Basilicata, decine di segnalazioni.

Molte persone hanno potuto osservare una lunga e vistosa scia luminosa provocata da un oggetto misterioso che solcava il cielo.

L’avvistamento è durato molti secondi.

La scia è stata chiaramente visibile da Potenza e provincia.

L’evento è stato documentato da esperti e cittadini, con segnalazioni diffuse.

Un evento unico e speciale per le poche persone che hanno avuto modo di vederlo.

L’avete visto?