Basilicata: centrodestra, “piena fiducia e convinto sostegno al governatore Bardi”. Ecco i dettagli

I capigruppo della maggioranza di centrodestra nel Consiglio regionale della Basilicata “rinnovano al presidente della Giunta, Vito Bardi (Forza Italia), la propria piena fiducia e il proprio convinto sostegno“.

La nota, riporta ansa, è stata diffusa il giorno dopo l’approvazione nella stessa Giunta del preconsuntivo dell’esercizio 2025 con il voto contrario dell’assessore all’Agricoltura, Carmine Cicala (FdI), la cui posizione, in queste ore, “è oggetto di valutazione” da parte dello stesso governatore Bardi e dei partiti della coalizione.

Cicala ha motivato il suo voto contrario con la mancata assegnazione dei fondi richiesti dal suo assessorato per il comparto agricolo.

I rappresentanti del centrodestra lucano, nel comunicato, si sono detti:

“certi che, nel rispetto delle prerogative istituzionali e con il contributo responsabile dell’intera maggioranza, saranno garantite stabilità politica, continuità amministrativa e piena tutela dell’interesse regionale.

In una fase che impone rigore, serietà e senso di responsabilità siamo pienamente consapevoli della delicatezza dell’attuale manovra di bilancio.

Proprio per questo, il nostro impegno è rivolto a un lavoro di merito serio e approfondito, finalizzato a rendere il provvedimento sempre più aderente alle reali esigenze della comunità lucana, nel quadro di un equilibrio necessario tra tenuta dei conti pubblici e tutela dei cittadini”.

I capigruppo del centrodestra “ribadiscono che il documento approvato rappresenta un passaggio necessario e fondamentale, anche in relazione alla esigenza di consentire alla Regione Basilicata di presentarsi nelle sedi istituzionali competenti, a partire dal confronto con il Meg, nelle condizioni richieste per evitare conseguenze gravissime per il sistema sanitario lucano.

Allo stesso tempo è chiaro che questo passaggio non esaurisce il lavoro politico della maggioranza.

Il percorso di bilancio proseguirà infatti con ulteriori atti e con un confronto serio nelle sedi competenti, attraverso i quali saremo in grado di rafforzare ulteriormente il provvedimento, mantenendo fermo il necessario equilibrio tra il rigore dei conti e le necessità reali della Basilicata”.