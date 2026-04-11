Potenza, in provincia Margherita di sua spontanea volontà ripristina il decoro di un’area pubblica: “grazie a chi ogni giorno contribuisce, con piccoli o grandi gesti, al bene di tutti”. Complimenti

L’amministrazione di Montemurro, in provincia di Potenza, esprime un sincero ringraziamento a Margherita Latorraca che, con grande senso civico, è intervenuta di sua spontanea volontà per ripristinare il decoro in un’area pubblica.

Commenta l’amministrazione:

“Gesti come questo testimoniano attenzione, rispetto e amore per il bene comune, valori fondamentali per la qualità della vita di tutta la comunità.

Allo stesso tempo, riteniamo importante richiamare tutti i cittadini a un comportamento altrettanto responsabile: l’abbandono di rifiuti, in particolare materiali potenzialmente pericolosi come siringhe, rappresenta un grave rischio per la salute pubblica, per i bambini e per gli animali, oltre che un segno di inciviltà che non può essere tollerato.

La collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per costruire e mantenere un paese più pulito, sicuro e rispettoso.

Grazie a chi ogni giorno contribuisce, con piccoli o grandi gesti, al bene di tutti”.

Ecco il prima e il dopo l’intervento.