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Ancora una vittoria per l’Atletico Avigliano calcio femminile: la squadra consolida il primato in classifica. Avanti così!

12 Aprile 2026

La vittoria della Coppa Italia non ha saziato la fame di successi dell’Atletico Avigliano calcio femminile.

Con il netto 15-0 contro l’Atletico Matera, la squadra consolida il primato in classifica nel campionato di Eccellenza, portandosi a +6 sulla seconda a sole due giornate dal termine.

Al di là del risultato, ciò che colpisce maggiormente sono i numeri: 7 vittorie su 8 partite, un solo pareggio, 42 gol segnati e appena 2 subiti.

Dati che non lasciano spazio a interpretazioni: l’Atletico Avigliano sta dominando in Basilicata e sta scrivendo una delle pagine più importanti della storia del calcio aviglianese.

Avanti così!