Ancora una vittoria per l’Atletico Avigliano calcio femminile: la squadra consolida il primato in classifica. Avanti così!

La vittoria della Coppa Italia non ha saziato la fame di successi dell’Atletico Avigliano calcio femminile.

Con il netto 15-0 contro l’Atletico Matera, la squadra consolida il primato in classifica nel campionato di Eccellenza, portandosi a +6 sulla seconda a sole due giornate dal termine.

Al di là del risultato, ciò che colpisce maggiormente sono i numeri: 7 vittorie su 8 partite, un solo pareggio, 42 gol segnati e appena 2 subiti.

Dati che non lasciano spazio a interpretazioni: l’Atletico Avigliano sta dominando in Basilicata e sta scrivendo una delle pagine più importanti della storia del calcio aviglianese.

Avanti così!