A Brienza voce al futuro di un Paese capace di offrire il meglio del suo patrimonio nazionale. L’evento

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Istituto di Istruzione Superiore “L. da Vinci-Nitti”, in collaborazione con il Comune di Brienza, presenta l’evento “Vent’Aglio di emozioni – Esperienze sensoriali del Made in Italy”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 aprile 2026, alle ore 10:00, presso la prestigiosa cornice dell’ex Convento dell’Annunziata (Palazzo Municipale) a Brienza.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di celebrare la bellezza e il valore del patrimonio nazionale attraverso un percorso che unisce cultura, artigianato e sviluppo economico.

In un momento storico complesso, la scuola si fa promotrice di un confronto costruttivo sul futuro del Paese, mettendo al centro le competenze e la passione delle nuove generazioni.

La giornata vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti del settore e il coinvolgimento diretto degli studenti, veri protagonisti del racconto progettuale.

Interverranno:

Raffaele Collazzo, Sindaco di Brienza;

Alessandra Napoli, Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. da Vinci-Nitti”;

Raffaele Votta, Responsabile di sede;

Cinzia Sanza, Docente referente del progetto;

Antonio Saluzzi, Maestro Artigiano e Presidente CNA Basilicata;

Gerardo Ricchiuto, Sales Manager ITM;

Laura Mongiello, Assessore all’Ambiente;

Chiara Vigna, Export Manager;

Valeriano Venneri, Storico dell’arte.

Un momento fondamentale sarà dedicato alle studentesse e agli studenti, che illustreranno il percorso svolto e le esperienze sensoriali vissute durante il progetto.

In questa cornice creativa, le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. “Di Pasca-Fortunato” daranno prova del loro talento culinario interpretando le eccellenze lucane guidati dalla fantasia dello chef.

Inventeranno piatti unici utilizzando ingredienti iconici come l’aglio nero biologico, il miele biologico, il peperone di Senise IGP, e la crema di fagioli di Sarconi IGP.

L’evento coinvolgerà attivamente numerose realtà d’eccellenza del territorio (tra cui CNA Potenza, PeperonAut, Mielù, e molte altre), a testimonianza di una sinergia profonda tra mondo della formazione e tessuto produttivo locale.

“Un ‘Vent’Aglio’ di emozioni, opportunità e confronto – spiegano gli organizzatori – per chi vuole parlare del futuro di un Paese capace di offrire il meglio del suo patrimonio nazionale nonostante le sfide del presente.”

Di seguito la locandina con i dettagli.