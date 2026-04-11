Basilicata piange la scomparsa di Sofia, aveva solo 7 anni: “Buon viaggio piccolo angelo!”

La piccola Sofia, 7 anni, purtroppo non ce l’ha fatta.
Alla fine dello scorso anno era stata avviata anche un raccolta fondi per garantirle un percorso di cura all’estero.
Racconta l’amministrazione comunale di Pisticci:
“Un intero popolo si era mobilitato a sostegno della battaglia per la vita che la nostra giovanissima concittadina stava combattendo, per consentirle di avere accesso alle migliori cure mediche.
Purtroppo l’esito non è stato quello che tutti speravamo.
In questo tragico momento ci stringiamo ai genitori Giovanni e Rosella e a tutti i familiari in un abbraccio affettuoso.
Affidiamo Sofia al ricordo di tutti e alla preghiera dei credenti.
Buon viaggio piccolo angelo!“.
Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.