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Basilicata piange la scomparsa di Sofia, aveva solo 7 anni: “Buon viaggio piccolo angelo!”

11 Aprile 2026

La piccola Sofia, 7 anni, purtroppo non ce l’ha fatta.

Alla fine dello scorso anno era stata avviata anche un raccolta fondi per garantirle un percorso di cura all’estero.

Racconta l’amministrazione comunale di Pisticci:

“Un intero popolo si era mobilitato a sostegno della battaglia per la vita che la nostra giovanissima concittadina stava combattendo, per consentirle di avere accesso alle migliori cure mediche.

Purtroppo l’esito non è stato quello che tutti speravamo.

In questo tragico momento ci stringiamo ai genitori Giovanni e Rosella e a tutti i familiari in un abbraccio affettuoso.

Affidiamo Sofia al ricordo di tutti e alla preghiera dei credenti.

Buon viaggio piccolo angelo!“.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.