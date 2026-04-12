Moliterno rende omaggio a una delle sue figure più illustri: il Tenente Parisi. L’evento in suo onore

Il 15 aprile 2026 Moliterno rende omaggio a una delle sue figure più illustri: il Tenente Generale Giuseppe Parisi.

Con la cerimonia di svelatura del busto in bronzo opera dello scultore Ettore Marinelli, continua un percorso di valorizzazione storico e identitario che rafforza il legame profondo tra la nostra comunità e la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, fondata proprio da Parisi.

Un legame vivo e concreto, testimoniato dalla presenza del Comandante della Nunziatella, che onorerà questo momento insieme alla comunità.

Sarà una giornata di grande valore istituzionale e civile, impreziosita dalla partecipazione di S.E. il Prefetto di Potenza e dai vertici delle Forze Armate della regione, insieme a numerose autorità civili e militari.

Un momento particolarmente significativo sarà rappresentato dalla presenza delle scuole, perché la memoria e l’esempio di Giuseppe Parisi possano continuare a parlare alle nuove generazioni, trasmettendo valori di impegno, disciplina e amore per il bene comune.

Moliterno celebra la sua storia guardando al futuro, nel segno di un uomo che ha lasciato un’eredità indelebile.

Appuntamento nella Villa Comunale “Unità d’Italia” alle ore 11.00.

Di seguito la locandina con i dettagli.