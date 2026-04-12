Maltempo, è allerta meteo in Basilicata!

Una perturbazione attiva sul Mediterraneo occidentale si muove verso la nostra penisola, accentuando gradualmente l’instabilità che riguarderà, dalla serata odierna, il Nord-Ovest, per estendersi domani a buona parte del Centro.

Venti in aumento al Sud, specie su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello diffuso ieri.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi, domenica 12 aprile, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con possibili raffiche di burrasca forte, su Sicilia e Calabria, in estensione a Campania, Basilicata e Puglia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

L’avviso prevede, inoltre, dalla tarda serata/notte precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Piemonte e Valle d’Aosta, in estensione a Lombardia occidentale, Emilia-Romagna, e dalla mattinata di domani su Toscana, Umbria e Lazio. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, lunedì 13 aprile, allerta gialla sul territorio di Umbria e Molise, e su settori di altre sette regioni, dalla Val d’Aosta all’Abruzzo.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo.

Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.