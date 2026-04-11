Potenza: Mattarella premia Serena, giovane della nostra Provincia, per l’impegno di volontariato a favore della comunità! Complimenti

C’è una giovane della Basilicata tra i nuovi Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella.
Si tratta di Serena Zullo, residente a Lauria.
Una storia la sua fatta di solidarietà, impegno e valori autentici, che trovano riconoscimento negli Attestati d’onore conferiti ogni anno ai giovani distintisi per senso civico e altruismo.
Serena Zullo, giovane di Lauria, è stata premiata “per l’impegno di volontariato in favore della propria comunità e del territorio in cui vive”.
Il suo contributo si distingue per la partecipazione attiva alle iniziative dell’Avis comunale e per l’impegno nell’animazione parrocchiale, con particolare attenzione alle attività educative e teatrali rivolte ai più giovani.
Un percorso che unisce solidarietà e valorizzazione delle tradizioni locali, come dimostra anche la sua passione per l’organetto.
Complimenti, quindi, alla giovane Serena, che con il suo senso civico possa sempre più portare in alto il nome di Lauria e della Basilicata.