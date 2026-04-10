Potenza, il Papa ha benedetto busto reliquiario di Santa Rita destinato a questa Parrocchia: per celebrarla ecco l’evento

Grata per la benedizione che papa Leone XIV ha impartito al busto reliquiario di Santa Rita durante l’Udienza generale dell’8 aprile 2026, la Parrocchia Santa Famiglia di Nazareth (Rione Rossellino) invita tutti a visitare la mostra Faccia a faccia con S. Rita, allestita nei locali parrocchiali.

In attesa di introdurre il busto reliquiario in Parrocchia con una processione il 18 aprile, a partire dalle ore 17.30 circa, giorno anniversario della stimmatizzazione della Santa nel Venerdì Santo del 1432, si propone la mostra come occasione per approfondire la storia e la spiritualità di Santa Rita attraverso un percorso che ne presenta i luoghi, gli eventi e i simboli più significativi.

La mostra sarà visitabile dal 10 al 17 aprile 2026.

Ingresso libero.

Don Domenico Pace, Parroco:

“In un tempo ferito da guerre e divisioni, Santa Rita ci ricorda che la pace nasce da cuori riconciliati.

Invito tutti a visitare questa mostra: possa offrire luce, conforto e un respiro di speranza”.

Di seguito la locandina con i dettagli.