Potenza Calcio: Iome e Ricci premiati come miglior portiere e miglior centrocampista! Complimenti ragazzi

Nella serata di ieri, 5 Febbraio 2020, in occasione degli Italian Sport Awards, il Gran Galà del Calcio che si è tenuto a Castellammare di Stabia, i due tesserati del Potenza Calcio, Raffaele Ioime e Manuel Ricci, hanno ritirato il premio come miglior portiere e miglior centrocampista della Serie C, Girone C.

Il Gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti del calcio della stagione calcistica 2018/2019, giunto alla sua nona edizione, è diventato negli anni uno dei più importanti premi nel panorama nazionale patrocinato dal Coni, Leghe, AIA, Ordine Nazionale Giornalisti e Comune di Castellammare di Stabia.

Facciamo i complimenti a questi sportivi che, grazie ai loro risultati, continuano a portare alto il nome della nostra città Potenza e della Basilicata.

Di seguito una foto della premiazione.