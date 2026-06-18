Alla scoperta di Armento: archeologia e tradizioni al Museo di Grumento Nova! L’appuntamento

Venerdì 19 giugno a partire dalle 18,00 presso il Museo archeologico nazionale dell’alta Val d’Agri (Grumento Nova) si terrà un altro evento organizzato a Grumentum nell’ambito del progetto “Tesori lucani – alla scoperta dei musei della Basilicata”, dedicato alla valorizzazione del patrimonio archeologico dei territori afferenti al Museo.

Grazie alla collaborazione con l’UNITRE “Università delle Tre Età – Accademia di Umanità”, sede di Viggiano, continua il Ciclo di incontri da titolo “La Val d’Agri in mostra – archeologia, storia, tradizioni, architettura, ambiente”, che vede protagonista, di volta in volta, uno o più comuni della Val d’Agri, su cui saranno presentate a cura di UNITRE relazioni sul patrimonio culturale del territorio.

Nel quarto incontro, inizialmente dedicato anche a Montemurro e Spinoso, dialogheremo solo su Armento, sulle sue tradizioni, sulla sua architettura e sull’archeologia.

Le relazioni su Montemurro e Spinoso sono rinviate a un’altra serata da riprogrammare. Il Museo sarà aperto fino alle 23.

Di seguito la locandina con i dettagli.