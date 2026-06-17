Meteo Potenza: arriva l’anticiclone africano, sole e temperature in aumento. Le previsioni

Sulle regioni meridionali proseguirà la fase stabile e in prevalenza asciutta, con le uniche eccezioni rappresentate dalla formazione di addensamenti diurni sui settori interni e lungo l’Appennino, in un contesto comunque generalmente asciutto.
Le temperature saliranno progressivamente: si noterà infatti un netto incremento termico da giovedì in poi, per il rinforzo dell’anticiclone africano con punte di 36/38°C in pianura entro il weekend.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 18 Giugno, avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 18°C.
Venerdì 19 Giugno avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 28°C, la minima di 19°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.