Truffe online e acquisti pericolosi: a Potenza l’incontro su come evitare frodi e falsi siti

Proseguono le attività di informazione e sensibilizzazione promosse dall’Associazione Tutor dei Consumatori nell’ambito del progetto Competenze Digitali Regione Basilicata – Digitalmentis II, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Venerdì 19 giugno 2026, alle ore 17:00, presso la sede dell’associazione in Via Lisbona n. 2 a Potenza, si terrà l’incontro formativo aperto al pubblico, sul tema:

“Acquisti online e pericoli della rete Internet – Come evitare truffe, frodi e trappole nel web”.

L’iniziativa intende fornire ai cittadini strumenti pratici per utilizzare in modo più consapevole e sicuro i servizi digitali, con particolare attenzione ai rischi sempre più diffusi legati agli acquisti online, alle truffe informatiche, al phishing, ai falsi siti internet, alla tutela dei dati personali e alla protezione dell’identità digitale.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati esempi concreti e comportamenti utili per riconoscere i principali tentativi di frode e per navigare in rete con maggiore sicurezza, anche alla luce della crescente diffusione dei servizi digitali nella vita quotidiana.

La partecipazione è libera e gratuita.

L’evento rientra nelle attività del progetto “Competenze Digitali”, finalizzato a promuovere la cultura digitale e la consapevolezza dei cittadini nell’utilizzo delle tecnologie informatiche.