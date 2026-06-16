Potenza festeggia i 100 anni di Giuseppe! Tantissimi auguri

Figli, nipoti, parenti, amici di Potenza e arrivati nel capoluogo lucano da Napoli e Milano, hanno festeggiato con Giuseppe Giovannini il suo centesimo compleanno, nella Sala dell’Arco del Palazzo di Città e nell’ufficio del Primo Cittadino del capoluogo lucano.

A fare gli onori di casa il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, che ha ascoltato con grande attenzione alcuni aneddoti raccontati dal signor Giovannini, con ironia e dovizia di particolari.

Tra gli altri, ha avuto modo di ricordare i suo trascorsi lavorativi nell’ufficio Poste e Telegrafi della Città, quando “per le comunicazioni nazionali e internazionali ancora si usava l’alfabeto Morse”, assumendo successivamente la responsabilità negli uffici della ragioneria dell’allora Ente pubblico.

Un passaggio anche sulla sua capigliatura, oggi canuta, in passato “rossiccia, tra le caratteristiche che mi ha permesso di conquistare mia moglie, una donna che mi piaceva molto, che ho amato molto e dalla quale sono stato molto amato”.

Il Sindaco, ammirato dalla spontaneità, dalla vivacità e dalla grande capacità oratoria, nel formulare i propri auguri e quelli della Città, al termine dell’incontro, ha consegnato al signor Giuseppe Giovannini una pergamena celebrativa esprimendo “un grande ringraziamento per essere un esempio di dedizione alla famiglia, testimoniato oggi dall’amore per figli e nipoti.

Potenza gli è riconoscente per aver servito la nostra comunità con professionalità e dedizione”.

I migliori auguri anche dalla nostra redazione.