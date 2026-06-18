A Tito un’estate ricca di eventi, emozioni, musica, sport, libri, teatro, cinema, giochi e buona tavola: il programma

E’ tornata la Bella Stagione di Tito,

Un’estate ricca di eventi, emozioni, musica, sport, libri, teatro, cinema, giochi e buona tavola.

A partire dai prossimi giorni la bella stagione titese si accende, e lo fa con un calendario che non lascia indietro nessuno, né i più piccoli né i più grandi, né chi ama lo sport né chi preferisce una buona lettura al tramonto.

Tutto questo nasce da una scelta chiara dell’Amministrazione Comunale: credere nella cultura come investimento per la comunità, fianco a fianco con le attività e le associazioni che ogni giorno animano Tito con dedizione e passione.

La stagione si apre a giugno con i laboratori e la presentazione del libro di Elisabetta Mitrovic, la presentazione del libro “Il Maestro” con la Pro Loco Gli Antichi Portali, la Giornata Mondiale del Rifugiato, presentazioni di libri, la Festa della Musica con l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo, l’aperitivo in Rock, con letture al tramonto e eventi di promozione della lettura nell’ambito del progetto BibloScalo, che accompagnerà tutta l’estate con appuntamenti a giugno, luglio e agosto.

Il progetto culminerà il 26 giugno con l’inaugurazione della biblioteca presso la scuola primaria “C. Ravera” di Tito Scalo. Spazio anche all’Inaugurazione Cat Rinascita dell’Accademia del Portatore OnEts, allo spettacolo di Enzo&Sal per il IX° Memorial R520 Rocco Lauria, all’incontro “La tringhillanza” in cui il dialetto titese si confronta con altri dialetti lucani, all’Event Musicale dei giovani musicisti Jazz Playground e alla Festa Inter Club.

Il 27 e il 28 giugno, invece, Tito Scalo si animerà con i festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione di Maria che vedranno sul palco Agostino Gerardi e Gigi Finizio. E per i più sportivi, il Torneo calcio a5 “Refuge Children” al Centro Sportivo Città di Tito.

Spazio alla grande boxe con il Memorial Vincenzo Calienni, evento interregionale di pugilato organizzato dall’Associazione Five Rings. Il Lucania Teatro Festival – Città di Tito porta sotto le stelle la magia di Peter Pan e di Harry Potter per bambine e bambini.

A luglio si aggiungono lo Spettacolo Teatrale “Italier” de La Fabbrica del Teatro, il Pallavolo Torneo “Tutto in una notte”, il Tour dei Comuni “Passeggiare per Ammirare – Bellezza senza tempo su ruote” con Nativitarte e le Festività in onore della Madonna delle Grazie.

Poi ancora la Cena in Total White della Pro Loco Gli Antichi Portali, la Beach Week a Piazzale Asuncion, la Sagra della Ciambotta, le serate di Satrianùm — idee, racconti, cena comunitaria e Festivalia — e il IX Festival dell’Organetto con l’Accademia Diatonica.

L’Openspace del Forum Giovani Tito anima le Masserie Pirrone, mentre la Festivalia – L’Archeologia si racconta, VII° Edizione vede in campo Pro Loco Gli Antichi Portali, Anspi e SSBA Unibas. Il 29 luglio “Cosa abbiamo scoperto quest’anno?” con Amm.ne Comunale e SSBA Unibas racconta i risultati del lavoro sul territorio.

Il 30 luglio torna la grande Caccia al Tesoro – Conquistadores_rEborn, e quest’anno c’è una novità bellissima: i Conquistadores Young Edition, la versione del gioco pensata appositamente per bambine e bambini, che a settembre trasformerà le vie del centro storico in un labirinto di avventura e scoperta in occasione di Centro in Tavola.

Agosto si apre con il San Vito Urban Fest animato dal Comitato di Quartiere, il Canto degli Uomini Liberi, la Festa degli Orti, l’Inclusive Day con Le Bolle di Sapone, il Teatro della Comunità con ScenaMediterraneo e Coop. La Mimosa, il Palio dei Rioni Titesi con Forum Giovani e Anspi.

A settembre il Centro storico sarà protagonista con il percorso enogastronomico “Centro in Tavola”, che ospiterà anche i Conquistadores Young Edition per i più piccoli, che anticipa le festività patronali in onore di San Laviero Martire e della B.V. del Carmine che vedranno sul palco di Via Roma la cover band di Ligabue, l’attore comico Biagio Izzo, l’artista poliedrico Dario Sansone e Anastasio, rapper vincitore di X Factor.

A completare settembre, la Cena dei Madunnari con Pro Loco Gli Antichi Portali e Ricrea e la serata “All’ombra del vecchio tiglio” con Anspi e SIC al Largo Municipio.

Grande centralità allo sport, in cammino verso il titolo di Comune Europeo dello Sport 2028, con tornei di calcio a 5, di pallavolo, il beach week, il Memorial Tonino Passavanti, il Move For Life Let’s Go Beyond con IoinV al Parco Benessere, l’Open Day Sport con ASI e l’iniziativa “Allenaiamoci al rispetto”. La Giornata Nazionale del Camminare e la VII° Coppa Città di Tito, invece, chiuderanno il calendario nel mese di ottobre.

Per tutta l’estate, il Cinema al Castello porta il grande schermo all’aperto in Largo Castello con i film “Lilo & Stitch”, “Le Assaggiatrici”, “Elio” e “Diamanti”. Il CortoCircuito Musica Festival anima chiostri e biblioteche con concerti, tributi e orchestre.

La rassegna Suoni & Segni dell’Accademia Musicale Lucana, invece, porterà musica e cultura in giro per il paese con uno spazio rivolto alle band emergenti con Open Sound Beats e un appuntamento speciale con Eco Classic nella Biblioteca “L. Ostuni”.

Tito è tutto questo.

Una comunità che non si ferma, che investe e crede nel ruolo della cultura, che crede nella bellezza dello stare insieme.