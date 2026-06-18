Potenza, il signor Orlando è scomparso in provincia! Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo

L’Amministrazione Comunale di Venosa fa sapere:
“Si cerca il Signor Orlando Biagio, di 71 anni, allontanatosi da Venosa nella mattinata di oggi 18 giugno, intorno alle ore 09:00.
Descrizione:
* Età: 71 anni
* Altezza: circa 1,70 m
* Corporatura: normale
* Capelli: brizzolati
* Abbigliamento al momento della scomparsa: jeans e maglietta blu
Si segnala inoltre che il signor Orlando è sottoposto a una terapia/cura e potrebbe avere bisogno di assistenza e supporto.
Se qualcuno lo avesse visto o avesse informazioni utili, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine, i familiari, chiamando il 112.
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Anche una piccola segnalazione può essere fondamentale per ritrovarlo e garantirgli l’aiuto di cui potrebbe aver bisogno.
Grazie a tutti per la collaborazione”.
Aiutiamo la famiglia a ritrovarlo.