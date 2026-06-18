“Niente supereroi, solo mani tese”: la Protezione Civile scende in piazza a Potenza

Un’occasione per conoscere il mondo dei volontari della Protezione civile e le principali operazioni e tecniche di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze.

Per capire, anche, con che spirito si entra a far parte di questa grande famiglia, sempre pronta a mobilitarsi per garantire soccorso, assistenza e coordinamento.

In programma domenica 21 giugno a Potenza in Piazza San Giovanni Bosco (start ore 9) “Una giornata con le Aquile lucane”, organizzata dalla sede di Potenza in accordo con il Coordinamento delle Aquile Lucane, sito a Tito scalo, e con il patrocinio del Comune di Potenza.

Spiega Nunzio Mecca, Presidente della sede di Potenza delle Aquile Lucane, in via Isca degli Arditi, all’interno del Centro Galassia:

“Una manifestazione nel quadro delle iniziative di sensibilizzazione volte alla diffusione della conoscenza dei valori e dell’operatività dei volontari della rete della Protezione civile a cui abbiamo scelto di unirci, insieme al Presidente del Coordinamento regionale Salvatore Mastroberti”.

Nata a marzo, conta 15 volontari per ora, dai 19 ai 78 anni.

Sottolinea il Presidente Mecca, da 10 anni nella Protezione Civile:

“Siamo felici della nuova sede potentina, attesa da tempo, fortemente voluta.

Entusiasti di questa squadra: persone attive, preparate, soprattutto determinate a voler essere di aiuto alla comunità, nostra e non solo, in ogni caso di necessità”.

Dalle alluvioni agli incendi, dai terremoti alle grandi folle: è ampio lo spettro d’intervento degli uomini e delle donne della Protezione civile a cui è richiesto altruismo, empatia e una solida formazione.

Dichiara Alessandra Olita, Vicepresidente della sede potentina di Protezione Civile Aquile Lucane:

“Niente mantelli da supereroi, solo mani tese.

Quando è il caso mente e cuore devono restare freddi.

La bontà d’animo serve, ma – non basta.

È fondamentale che ciascuno sappia cosa fare. C’è da tenere a freno l’ansia, agire in fretta: per questo gli incontri formativi, riconosciuti a livello nazionale, sono al centro delle attività a cui – conclude – può essere avviato chiunque abbia voglia iscriversi e unirsi a noi”.

Esposizione automezzi di soccorso. Simulazioni di operazioni di antincendio boschivo, per grandi e piccoli.

Dimostrazioni pratiche delle tecniche di contenimento e spegnimento del fuoco, sotto il controllo di operatori qualificati, ma anche di Primo Soccorso con manovre di rianimazione e primo intervento e delle capacità logistiche dell’associazione, come il montaggio di una tenda da campo: sono le attività previste per la mattinata lungo il percorso guidato, allestito in piazza.

Di seguito la locandina con i dettagli.