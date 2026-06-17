In mountain bike tra i borghi e i boschi della Basilicata: arriva la Marathon di Oppido Lucano

Il 21 giugno 2026 il campionato cross country “XCP CHALLENGE PUGLIA 2026” fa tappa ad Oppido Lucano con la “IX° EDIZIONE MARATHON MTB RACE” organizzata dall’ASD Cicloamatori Oppido Lucano valida come nona tappa del circuito.

L’obbiettivo è quello di coniugare sport, territorio e promozione turistica dei comuni interessati dal percorso che sono Oppido Lucano, Cancellara, Vaglio Basilicata e Tolve.

Il percorso articolato per circa 45 km con un dislivello che raggiunge i 1800 mt., attraversando un paesaggio variegato e molto suggestivo costituito da boschi, luoghi di carattere storico-religioso, come il bellissimo bosco del comune di Cancellara, borgo medioevale dove ancora oggi si può ammirare la bellezza del suo Castello Medioevale.

La località “Monte Madonna di Rossano” del comune di Vaglio di Basilicata con la sua chiesetta rurale immersa nel verde sul versante orientale di Serra San Bernardo.

Località Monte Moltone del comune di Tolve con la sua posizione elevata, punto di controllo strategico del territorio dell’alta valle del Bradano.

La vera novità della kermesse è la location di partenza e arrivo della gara che si terrà in Oppido Lucano in un posto ricco di storia, tradizione e culto religioso come il Santuario di Santa Maria della Purità situato sulla località “Monte Belvedere” di Oppido Lucano.

Santuario costruito a circa 3 km dal paese a fine Seicento, dove la leggenda vuole che la Vergine apparve a un contadino chiedendo di essere venerata in quel luogo. All’interno del santuario è custodita una preziosa scultura lignea della Madonna in Trono col Bambino, databile al XIV secolo e di matrice orientale.

Ecco che la gara di mountain bike diventa così non solo un appuntamento agonistico, ma un vero strumento per valorizzare il territorio e far conoscere le Basilicata.

L’ASD CICLOAMATORI Oppido Lucano è impegnata sul territorio da 30 anni con l’intento di valorizzare l’attività sportiva tramite la bicicletta ed è un punto di riferimento di tanti appassionati della bicicletta anche dei paesi limitrofi a Oppido Lucano.

Pedalare può migliorare noi stessi, ma anche il mondo che ci circonda, perché la bicicletta è uno strumento di benessere, esplorazione e conoscenza, può avere il potere di influenzare la qualità della nostra vita sociale, portando cambiamenti profondi per la collettività.

Una cura per tutti i mali. È questa la “Mission” che l’ASD CICLOAMATORI OPPIDO LUCANO ha sempre portato avanti in tutti questi anni e continuerà a farlo grazie all’aiuto delle istituzioni locali e regionali.