Stellantis: “A Melfi abbiamo iniziato a produrre la nuova Jeep Compass e la nuova Ds8. Entro il 2028 una nuova Alfa Romeo”. I dettagli

Mercoledì dalle dichiarazioni, rese in Parlamento, l’amministratore delegato del gruppo Stellantis Antonio Filosa ha confermato gli impegni già assunti sul rilancio delle produzioni italiane.

L’amministratore delegato da subito ha tenuto a precisare la sua strategia:

“In questo primo anno di lavoro abbiamo invertito la rotta, anteponendo la qualità alle efficienze a tutti i costi e tornando a puntare sulla forza dei nostri prodotti.

Stiamo assumendo migliaia di ingegneri in tutto il mondo e consolidando i migliori standard industriali e non solo. Ci stiamo riorganizzando in strutture regionali più forti.

A Melfi negli ultimi mesi del 2025 abbiamo iniziato a produrre la nuova Jeep Compass e la nuova Ds8, due modelli che stanno già consentendo allo stabilimento lucano di tornare ad una crescita produttiva.

Una crescita che aumenterà ulteriormente con l’arrivo nel corso di quest’anno di altri due nuovi veicoli: la Lancia Gamma e la Ds7.

A questi andrà poi ad aggiungersi entro il 2028 una nuova Alfa Romeo (un modello C-Suv che prenderà il posto dell’attuale Tonale, ndr), con cui coinvolgeremo sempre di più la filiera locale.

Questa è un’altra importante novità introdotta con il nuovo piano strategico”.