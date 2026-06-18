Nuovo presidio di Protezione Civile a Savoia di Lucania: uniti nel nome di Zamberletti

Un nuovo polo operativo e didattico relativo alla formazione e all’addestramento continuo dei volontari.
Un presidio che conferma e rafforza un prezioso percorso di crescita a servizio delle comunità.
Con il taglio del nastro avvenuto mercoledì pomeriggio a Savoia di Lucania, è stato inaugurato il nuovo Centro di Formazione e Addestramento del Gruppo Lucano di Protezione Civile intitolato a Giuseppe Zamberletti, il padre fondatore del moderno sistema di protezione civile, messo in campo dopo i ritardi nei soccorsi per il devastante sisma del 23 novembre 1980 che colpì Irpinia e Basilicata.
Presenti alla cerimonia:
- il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia,
- il vicegovernatore e assessore regionale con delega alla protezione civile, Pasquale Pepe,
- il sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti,
- l’onorevole Giuseppe Molinari che ha ricordato il profondo legame di Zamberletti, scomparso nel 2019, con la nostra regione.
Ha evidenziato il presidente Martoccia:
“Questa nuova struttura nasce con l’obiettivo di qualificare costantemente la preparazione dei nostri volontari e di radicare la cultura della sicurezza sul territorio, raccogliendo l’eredità ideale e operativa del padre fondatore della moderna Protezione Civile italiana.
Questo Centro non è solo una nuova struttura di mattoni è aule: è il simbolo del nostro percorso di crescita, del nostro impegno sul territorio e del futuro della nostra associazione”.
Futuro che parla di formazione costante, innovazione tecnologica e velocità di intervento per ogni tipologia di emergenza o di assistenza alla popolazione.
Conclude Martoccia:
“Dedicare il nostro centro di formazione e addestramento alla memoria di Giuseppe Zamberletti significa ribadire i valori di operatività, competenza e solidarietà che da sempre guidano ogni singola sede e ogni singola divisa gialla del Gruppo Lucano”.