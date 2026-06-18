Nuovo presidio di Protezione Civile a Savoia di Lucania: uniti nel nome di Zamberletti

Un nuovo polo operativo e didattico relativo alla formazione e all’addestramento continuo dei volontari.

Un presidio che conferma e rafforza un prezioso percorso di crescita a servizio delle comunità.

Con il taglio del nastro avvenuto mercoledì pomeriggio a Savoia di Lucania, è stato inaugurato il nuovo Centro di Formazione e Addestramento del Gruppo Lucano di Protezione Civile intitolato a Giuseppe Zamberletti, il padre fondatore del moderno sistema di protezione civile, messo in campo dopo i ritardi nei soccorsi per il devastante sisma del 23 novembre 1980 che colpì Irpinia e Basilicata.

Presenti alla cerimonia:

il presidente nazionale del Gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia,

il vicegovernatore e assessore regionale con delega alla protezione civile, Pasquale Pepe,

il sindaco di Savoia di Lucania, Rocco Mastroberti,

l’onorevole Giuseppe Molinari che ha ricordato il profondo legame di Zamberletti, scomparso nel 2019, con la nostra regione.

Ha evidenziato il presidente Martoccia:

“Questa nuova struttura nasce con l’obiettivo di qualificare costantemente la preparazione dei nostri volontari e di radicare la cultura della sicurezza sul territorio, raccogliendo l’eredità ideale e operativa del padre fondatore della moderna Protezione Civile italiana.

Questo Centro non è solo una nuova struttura di mattoni è aule: è il simbolo del nostro percorso di crescita, del nostro impegno sul territorio e del futuro della nostra associazione”.

Futuro che parla di formazione costante, innovazione tecnologica e velocità di intervento per ogni tipologia di emergenza o di assistenza alla popolazione.

Conclude Martoccia:

“Dedicare il nostro centro di formazione e addestramento alla memoria di Giuseppe Zamberletti significa ribadire i valori di operatività, competenza e solidarietà che da sempre guidano ogni singola sede e ogni singola divisa gialla del Gruppo Lucano”.