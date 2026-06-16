Potenza, Tavolo tecnico per la demolizione di questo viadotto

In vista dell’intervento di demolizione del viadotto situato al km 121+000 della ex SS 93 “Appulo-Lucana”, in località Tiera di Potenza, il Prefetto Michele Campanaro ha convocato, presso la Sala Italia della Prefettura, giovedì 18 giugno prossimo, alle ore 11,00, un Tavolo tecnico di coordinamento istituzionale per la condivisione delle informazioni, la corretta gestione delle fasi operative e l’adozione delle più opportune misure di sicurezza, in vista della demolizione della campata di scavalco del viadotto della linea ferroviaria e del ripristino della circolazione ferroviaria.

Alla riunione parteciperanno l’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Potenza, i vertici provinciali delle Forze di Polizia, il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, il Responsabile della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Bari della Rete Ferroviaria Italiana e tutti gli Enti coinvolti nell’intervento da realizzarsi.