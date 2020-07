Potenza: con il bando “Mamme in corsia”, aiuti alle famiglie in difficoltà. Ecco chi può fare domanda

“Abbiamo pubblicato il bando ‘Mamme in corsia’ per assegnare 15.000 euro alle famiglie in difficoltà della nostra città”.

Spiega così l’assessore alle Pari Opportunità del Comune di Potenza, Marika Padula, il provvedimento amministrativo attraverso il quale una somma di 300 euro sarà attribuita ai nuclei familiari individuati attraverso il bando stesso:

“Un’iniziativa resa possibile grazie all’idea della realizzazione e successiva vendita delle ‘Magliette della solidarietà’ della quale mi feci promotrice nel maggio scorso.

Attraverso l’impegno delle associazioni Unitalsi e ‘Vivere Donna’ quell’idea si è concretizzata e oggi, quelle stesse associazioni, donano un assegno di 15.000 euro alla nostra Città, per far sì che quei fondi possano rendere meno difficile il periodo che stiamo ancora vivendo a causa della pandemia.

L’immagine riprodotta sulla t-shirt è stata quella realizzata dalla disegnatrice lucana Romilda Cecconi, che ha meravigliosamente sintetizzato il ruolo decisivo che tante donne hanno vissuto in questi ultimi mesi.

Oggi al grazie alle mamme, alle figlie e a tutte le donne che Romilda ha voluto ritrarre con una ‘Corona’, si unisce quello all’intera città, che con il piccolo ma significativo gesto dell’acquisto delle magliette ci consentirà di proseguire quel percorso che come Amministrazione ci vede riporre grande attenzione rispetto alle difficoltà soprattutto delle persone più fragili.

Alle donne, dunque, un diadema per il modo nel quale vivono nell’ordinarietà il loro straordinario ruolo, a 50 famiglie del capoluogo un piccolo gesto di solidarietà, che prima ancora di mitigare il disagio economico, vuole essere un’attestazione di vicinanza della nostra comunità, e un messaggio di fiducia riguardo alla volontà e alla capacità di fare squadra per affrontare insieme i momenti critici”.

Di seguito le informazioni relative alla partecipazione al bando:

“Contributo di solidarietà a sostegno delle famiglie in stato di bisogno, finanziato da risorse raccolte con i proventi della distribuzione delle t-shirt realizzate in occasione dell’iniziativa ‘Mamme in corsia’.

Il contributo è riconosciuto a n. 50 famiglie residenti nella Città di Potenza, con almeno due figli minori a carico e costituite da:

a) genitori separati o divorziati in stato di bisogno per il verificarsi di una delle seguenti situazioni:

perdita o riduzione del reddito disponibile, tale non riuscire a soddisfare le spese per il soddisfacimento dei bisogni primari, dovuta a licenziamento, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione o sospensione di attività lavorativa autonoma, di attività di impresa;

decesso o malattia invalidante improvvisa di un significativo percettore di reddito all’interno del nucleo familiare, che ha determinato difficoltà nel soddisfare le spese per il soddisfacimento dei bisogni primari;

situazione di disagio abitativo perché in essere una procedura di intimazione di sfratto per morosità, oppure un provvedimento di sfratto esecutivo, oppure insufficienza del reddito familiare a fronteggiare le spese di locazione con esposizione al rischio di sfratto;

situazione di patologia a carico di un componente del nucleo familiare, che comporti l’utilizzo di una parte consistente del reddito per fronteggiare le spese mediche e assistenziali;

distacco o rischio di distacco delle utenze essenziali (energia elettrica – canone TV escluso –, riscaldamento, acqua) per morosità.

b) componenti che versano tutti in stato di disoccupazione.

L’importo del contributo è pari a €. 300,00 a famiglia.

Le istanze devono essere presentate entro il 25/07/2020, salvo proroga disposta in relazione alla disponibilità di eventuali ulteriori proventi, rivenienti dalla vendita di un maggior numero di t-shirt”.

