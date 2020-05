Potenza: queste associazioni insieme per aiutare le famiglie più bisognose! Ecco l’iniziativa

Il ricavato della vendita di migliaia di magliette sarà devoluto in beneficenza alle famiglie bisognose del capoluogo.

Si tratta di un’iniziativa dell’assessore alle Pari opportunità Marika Padula, condivisa con la Giunta, e che, grazie all’impegno delle associazioni Unitalsi e ‘Vivere Donna’ ha potuto concretizzare un’idea sorta a seguito dell’ultima manifestazione organizzata dalla stessa Padula, all’Ospedale San Carlo, in occasione della Festa della Mamma:

“Ringrazio Unitalsi e la sua presidente Michela Consolo, ‘Vivere Donna’ e la sua vicepresidente Raffaella Catena, e con loro la volontaria Maria Lucia Bitetto per aver sposato la scelta e accettato di produrre migliaia di magliette che saranno vendute a 15 euro l’una e, il cui ricavato, fatta eccezione per le spese sostenute per la loro realizzazione, sarà interamente devoluto in beneficenza.

Sulle t-shirt sarà riprodotta un’immagine di un lavoro della giovane disegnatrice lucana Romilda Cecconi, che ha mirabilmente sintetizzato il ruolo decisivo che tante donne hanno vissuto in prima persona negli ultimi mesi di battaglia contro il Covid-19.

Alle mamme, alle figlie, a tutte le donne va la ‘Corona’ del nostro più convinto ringraziamento per il lavoro svolto dentro i reparti ospedalieri, ma anche nelle nostre case, per il bene delle nostre famiglie, per aver gestito situazioni tutt’altro che facili, dall’assicurare la cura alle persone che soffrivano nei nostri nosocomi, al contribuire in maniera determinante all’economia familiare.

Il loro dividersi tra più attività quotidiane, in effetti è stato un moltiplicare l’impegno, tra il seguire i figli nella didattica a distanza, i mariti spesso impegnati nello smart working, il lavorare senza soluzione di continuità in casa e fuori, dimenticando orari, riposo, anche semplicemente momenti di pausa.

Abbiamo ritenuto che tributare loro un’immagine che tutti potranno vestire e mostrare nelle nostre strade, ci aiuterà a ricordare l’importanza di ciò che hanno fatto e a rappresentare nell’immaginario comune le persone alle quali non far mai mancare il nostro supporto.

Fino a quando le norme non ce lo consentiranno, riteniamo che sia un bel modo per abbracciarle tutte, anche se solo in maniera figurata, e contemporaneamente fare del bene a coloro che sono meno fortunati e che hanno bisogno del sostegno di chi può donare loro una piccola somma e, magari, un po’ di serenità”.

Per la prenotazione delle magliette gli indirizzi mail ai quali rivolgersi sono unitalsipotenza@gmail.com e viveredonnaonlus2@yahoo.it.a

