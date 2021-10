Potenza: controlli oculistici ad alta tecnologia gratuiti! Ecco quando

Arriva in Puglia il truck della Campagna Nazionale “Vista in salute” per la Prevenzione delle Malattie della Retina e del Nervo Ottico promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus che ha ricevuto il patrocinio della Regione Basilicata.

Anche i vertici della Regione Basilicata saranno presenti – mercoledì 6 Ottobre alle ore 11:00 a Potenza, piazza Don Bosco – alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che rilancia l’importanza dello screening per la prevenzione delle malattie dell’occhio, soprattutto dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19.

“Vista in salute” è un progetto itinerante promosso dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità-IAPB Italia Onlus, finanziato dal Parlamento Italiano con la Legge di Bilancio 2019, che prevede la permanenza nelle piazze delle due città della Regione, dalle 10:00 alle 18:00, di una grande struttura ambulatoriale mobile – un tir hi-tech – dotata di più postazioni, presso la quale sarà possibile effettuare gratuitamente controlli oculistici ad alta tecnologia su retina e nervo ottico, riservati a persone di età superiore ai 40 anni. (www.vistainsalute.it).

Queste le tappe in Basilicata:

6-7 Ottobre a Potenza, piazza Don Bosco;

8-9 Ottobre Matera, via Aldo Moro.

La campagna “Vista in salute” coinvolgerà entro il 2023 tutte le Regioni italiane.

Di seguito la locandina con i dettagli.

