Potenza, Guarente: “Ho avuto il piacere di ricevere la visita dell’ex Sindaco Dario De Luca”! I dettagli

Ecco quanto riportato in un post pubblico dal Sindaco di Potenza, Mario Guarente:

“Oggi ho avuto il piacere e l’onore di ricevere la visita del mio predecessore, l’ex sindaco Dario De Luca. Grazie, Dario, per il garbo, per la disponibilità e per i preziosi consigli che mi regali, con estrema discrezione, ogni volta che ne ho bisogno”.

L’attuale Primo Cittadino, infatti, questa mattina, insieme al vicesindaco Antonio Vigilante e all’assessore Alessandro Galella, ha accolto De Luca a Palazzo di città.