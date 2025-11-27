Potenza: il Prefetto ha ricevuto il Comandante del Raggruppamento Puglia Basilicata di “Strade Sicure”. I dettagli dell’incontro

Stamane il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, il Colonnello dell’Esercito Italiano Giovanni Orazio Costa, nuovo Comandante del Raggruppamento Puglia-Basilicata di “Strade Sicure”, accompagnato dal predecessore, il Colonnello Giuseppe De Blasi.

Originario di Reggio Calabria, il Colonnello Costa vanta una solida formazione accademica ed un articolato percorso professionale all’interno dell’Esercito Italiano, caratterizzato da un’impronta marcatamente operativa e strategica.

Nel corso della sua carriera ha preso parte ad importanti missioni internazionali in Iraq e Afghanistan, distinguendosi per competenza e capacità di leadership.

Ha ricoperto, inoltre, diversi incarichi di responsabilità e comando: ha guidato, infatti il 6° Battaglione Bersaglieri “Palestro” a Trapani, e più recentemente ha svolto il delicato ruolo di Addetto aggiunto per le Operazioni e la Direzione strategica presso la Rappresentanza permanente d’Italia al Consiglio Atlantico, a Bruxelles.

Dal 5 settembre 2025 è il Comandante dell’82° Reggimento fanteria “Torino”.

Per tutto il primo semestre del 2026, il Colonnello Giovanni Orazio Costa guiderà il contingente militare dell’Operazione “Strade Sicure” che, congiuntamente alle Forze dell’Ordine, è impegnato nell’attività di vigilanza del Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ), con lo scopo di assicurare un presidio strategico in uno dei siti sensibili della provincia di Potenza.

Ha dichiarato il Prefetto Campanaro al termine dell’incontro:

“In questi anni abbiamo potuto sperimentare l’efficacia del modello ‘Strade sicure’, che rappresenta una concreta espressione della collaborazione tra Esercito Italiano e Forze dell’Ordine.

Un valido matching tra competenze specifiche che ha consentito di raggiungere risultati molto soddisfacenti, in un contesto complesso come quello del C.P.R. di Palazzo San Gervasio (PZ).

Il contributo delle unità militari si conferma elemento prezioso e, oramai, imprescindibile per assicurare tempestività ed efficacia agli interventi.

Tengo a cogliere queste occasioni per ringraziare donne e uomini in divisa che, quotidianamente, operano con equilibrio, professionalità e spirito di servizio, contribuendo ad assicurare elevati standard di sicurezza.

Auguro, allora, buon lavoro al Colonnello Giovanni Orazio Costa per questa nuova esperienza in terra lucana e ringrazio il suo predecessore, il Colonnello Giuseppe De Blasi per l’impegno profuso nel suo mandato dell’ultimo semestre”.