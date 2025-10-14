Potenza, in Consiglio la situazione di questi lavoratori: i dettagli

Dopo la riunione della maggioranza, annunciata dal presidente Pittella in apertura di seduta per accogliere le richieste dei lavoratori Apea, alla ripresa dei lavori consiliari, il consigliere Napoli ha riferito in Aula sulle conclusioni raggiunte in merito alla vertenza.

Ha spiegato Napoli:

“Abbiamo deciso di attendere l’esito dell’incontro che si terrà domani presso il Ministero del Lavoro, al quale sono state invitate tutte le parti coinvolte, dai sindacati alla Regione, fino ad Apibas, individuata come soggetto che avrebbe potuto consentire l’assorbimento delle 12 unità lavorative, che ancora oggi non hanno visto soddisfatte le proprie aspettative.

Rivolgiamo un appello al Presidente della Giunta affinché rappresenti a Vergari, amministratore unico APIBAS la necessità di essere presente.

Non dobbiamo dimenticare che la questione dovrà trovare una definizione entro un anno, periodo in cui i lavoratori continueranno a beneficiare degli ammortizzatori sociali.

Tuttavia, è necessario evitare di arrivare all’ultimo momento, rischiando di aggravare la situazione di chi già vive una condizione di difficoltà.

Abbiamo esperienze pregresse in Regione che lasciano ben sperare anche per un percorso alternativo rispetto a quello inizialmente ipotizzato, in grado di superare gli ostacoli giuridici che finora hanno rallentato l’iter.

Stiamo quindi valutando tutte le ipotesi ma per procedere concretamente e individuare una soluzione stabile e valida per tutti, che metta al riparo le unità lavorative da qualsiasi rischio, dobbiamo chiudere definitivamente questa fase”.

Successivamente, ha preso la parola l’assessore Cupparo per fornire comunicazioni relative al TFR dei lavoratori ex ASI.