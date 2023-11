Potenza, lavori su questa strada: ecco tutte le modifiche alla circolazione

Nuove modifiche alla circolazione a Potenza per l’inizio di lavori in Via L. Da Vinci.

Ecco cosa prevede l’Ordinanza n. 496/2023:

“Viene disposto:

dal giorno 13/11/2023 per una durata temporale presunta dei lavori stimata in gg. 20 il divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), restringimento della carreggiata, il senso unico alternato, e/o se necessario la chiusura momentanea dell’asse viario interessato dai lavori, come di seguito descritto:

TRONCO 1° via L. Da Vinci, chiusura al traffico veicolare per il tempo strettamente necessario;

TRONCO 2° viale Dante, divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), e restringimento della carreggiata, da attraversamento pedonale fronte “Chiesa di Sant’Anna” fino a intersezione con via L. Da Vinci;

TRONCO 3° via A. Vespucci, divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), e restringimento della carreggiata, da intersezione con via N. Vaccaro per il tratto interessato dai lavori reso noto da parte di E-DISTRIBUZIONE mediante l’apposizione della opportuna segnaletica;

TRONCO 4° via E. Fermi, divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), e restringimento della carreggiata;

TRONCO 5° via L. Da Vinci, divieto di sosta con rimozione ambo i lati (0-24), e restringimento della carreggiata.

Ecco l’ordinanza completa.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)