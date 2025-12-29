Potenza, Natale in giallo alla Cappella dei Celestini: un viaggio tra mistero, musica e movimento

Il giorno 2 Gennaio 2026 alle ore 17:30 a Potenza, presso la Cappella dei Celestini in largo Duomo, nell’ambito del Natale in Città ‘25, si terrà lo spettacolo dal titolo “ Imagine your Christmas……in giallo “ di Maria Luisa De Stradis, organizzato dalla Associazione Culturale Le Ali di Frida.
Uno spettacolo che supera i confini della narrazione tradizionale, un racconto giallo come centro di gravità attorno al quale ruotano linguaggi diversi: parola, musica, movimento, immagini.
Ingresso gratuito.