Potenza pronta a rendere omaggio a queste due donne straordinarie che hanno fatto la storia della formazione infermieristica. L’evento

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’assessorato alle Pari opportunità del Comune di Potenza, in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Potenza, organizza un evento speciale per rendere omaggio a due figure fondamentali nella storia della formazione infermieristica in Basilicata: Barbara Sirago e Rina Gallo.

L’iniziativa, intitolata “8 Marzo tra Storia e Cura: Omaggio alle Pioniere della Formazione Infermieristica in Basilicata, tra Eredità e Futuro”, si terrà Sabato 8 Marzo 2024, alle ore 17:30, nel Ridotto del Teatro Stabile, in piazza Mario Pagano a Potenza.

L’assessore alle Pari opportunità del Comune di Potenza, Angela Lavalle, spiega:

“L’evento rappresenta un’occasione per ricordare due donne straordinarie che, con dedizione e lungimiranza, hanno lasciato un’eredità preziosa nel campo della formazione infermieristica, contribuendo alla crescita professionale di intere generazioni.

Attraverso racconti, testimonianze e momenti musicali, verrà ripercorsa la loro storia, evidenziando il loro impatto e il valore del loro operato nel contesto sanitario e sociale”.

L’assessore Angela Lavalle introdurrà l’incontro con i saluti istituzionali, insieme all’assessore regionale alla Salute, Politiche della Persona e PNRR, Cosimo Latronico, e alla presidente OPI Potenza, Serafina Robertucci.

Seguiranno gli interventi di esperti e testimoni:

Domenico Viggiano, divulgatore storico;

Antonietta Nubile, infermiera, voce di Barbara Sirago;

Peppino Pietragalla, infermiere, voce di Rina Gallo;

uno studente del corso di Laurea in Infermieristica, per una riflessione sul futuro della professione.

La serata sarà arricchita dagli intermezzi musicali a cura dell’Orchestra Maldestra, che accompagneranno il pubblico in questo viaggio tra memoria e futuro.

L’assessore conclude:

“L’8 Marzo è una giornata simbolica per riconoscere il valore delle donne in tutti i settori della società.

Attraverso questo evento vogliamo ricordare il ruolo fondamentale di Barbara Sirago e Rina Gallo, due donne che hanno fatto la storia della formazione infermieristica in Basilicata, e al tempo stesso riflettere sull’evoluzione della professione infermieristica e sul contributo femminile in ambito sanitario”.

L’invito a partecipare è rivolto alle Istituzioni, ai professionisti sanitari e alla cittadinanza, per vivere comunitariamente un momento di memoria, confronto e valorizzazione del ruolo della donna nella sanità e nella formazione.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

