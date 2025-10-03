ULTIME NEWS

Potenza: si accendono i termosifoni. Il provvedimento

3 Ottobre 2025

Con Provvedimento n. 82/2025 del 3 ottobre 2025, il Sindaco di Potenza ha dato facoltà di accensione anticipata degli impianti termici, a partire dalla data odierna., per un massimo di 6 ore giornaliere da distribuire fra le ore 6:00 e le ore 23:00 di ogni giorno.