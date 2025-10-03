Con Provvedimento n. 82/2025 del 3 ottobre 2025, il Sindaco di Potenza ha dato facoltà di accensione anticipata degli impianti termici, a partire dalla data odierna., per un massimo di 6 ore giornaliere da distribuire fra le ore 6:00 e le ore 23:00 di ogni giorno.
Potenza: si accendono i termosifoni. Il provvedimento
Arriva “Ruoti in Bicicletta”, il progetto pensato per rispondere alle esigenze locali e promuovere un nuovo modo di vivere la mobilità. I dettagli
È stato presentato ieri, Giovedì 2 Ottobre, presso il Centro di Aggregazione in contrada Faggeta, il progetto “Ruoti in Bicicletta – Mobilità Sostenibile e Valorizzazione…
Avigliano: “I medici di continuità assistenziale attendono da ormai un anno il ricongiungimento al presidio del Deu 118”. Gli ultimi aggiornamenti
Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei consiglieri del gruppo “Insieme per Avigliano” (Giovanni Sabia, Anthea Claps) Si è svolto mercoledì mattina l’incontro con il…
Potenza ricorda Ferrini, campione d’Europa con la Nazionale italiana di calcio e calciatore del Torino. I dettgli
Sabato 04 Ottobre, alle ore 19.30 presso la libreria Ubik a Potenza (Via Pretoria 50), si terrà la presentazione del libro “Mio padre, il capitano…
Allerta vento in Basilicata: l’avviso della Regione
Allerta Vento a Venosa e in Basilicata. In una nota l’Amministrazione di Venosa informa: “La Regione Basilicata ha emesso un avviso di Allerta Meteo per…
Potenza per Gaza: “Siamo in piazza ancora una volta”. I dettagli
“Siamo in piazza ancora una volta per fermare i bombardamenti su ospedali, scuole, case, tende. Per fermare i carri armati che sparano contro una popolazione…
Potenza: donna aggredita dal figlio in provincia! Fermato dalla Polizia tenta di sottrarre la pistola. Ecco cosa è successo
Nella giornata del 24 settembre personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Melfi è intervenuto a seguito di una richiesta di aiuto giunta al numero…
Potenza: la Storica Parata dei Turchi ha ottenuto un nuovo e prestigioso riconoscimento da parte del Ministero della Cultura. I dettagli
“La Storica Parata dei Turchi, cuore pulsante delle celebrazioni in onore di San Gerardo La Porta e simbolo identitario della città di Potenza, ha ottenuto…
Meteo: su Potenza probabile breve tregua, prima di un nuovo possibile peggioramento. Ecco le previsioni aggiornate
Residua spiccata variabilità su Puglia, Basilicata e Molise per l’afflusso di aria decisamente fredda per il periodo di matrice siberiana, in ingresso dai Balcani, che…
Potenza, sostegno concreto e significativo ai più bisognosi: l’iniziativa
La Provincia di Potenza è il primo Ente ad aderire al progetto “Un pasto buono…per un buono pasto”, promosso dall’Ordine Francescano Secolare di Basilicata (OFS)….
Potenza, al via i lavori urgenti su questa condotta idrica: le modifiche alla circolazione
A Potenza al via i lavori urgenti sulla condotta idrica in via Enna. Come fa sapere l’Assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio: “A partire…
Potenza: due nuove stazioni Bike Sharing. Ecco dove
“Due nuove stazioni Bike Sharing Vaimoo Sharing pronte per voi!”. Così l’Assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio che scrive: “Avanza a grandi passi la…
Basilicata: la Regione avvia la formazione forestale
La Regione Basilicata avvia la formazione forestale: pubblicati sul BUR due Avvisi rivolti alle Agenzie Formative per candidare, a partire dal 2 ottobre, percorsi di…