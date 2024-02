Potenza, stabilizzazioni Sanità: ecco le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di Uil Fpl Basilicata:

“Su richiesta della UIL FPL si è svolto un incontro presso l’Ente Regione Basilicata, con i componenti della IV Commissione Consiliare, per discutere sulla mancata applicazione dell’istituto contrattuale circa la trasposizione degli incarichi di funzione del personale del comparto della Sanità attestati all’A.O.R. San Carlo di Potenza e sui ritardi delle procedure di stabilizzazione in atto ed i relativi fabbisogni delle singole Aziende Sanitarie, decisamente sottostimati rispetto al reale fabbisogno di alcune categorie professionali.

Non era presente all’incontro, nonostante l’invito, l’Assessore alla Salute.

La UIL FPL, ritiene grave l’assenza del Dipartimento Salute, che, svolgendo un “ruolo di indirizzo” sulle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, (pur essendo “autonome”), non può assolutamente sentirsi estraneo alle problematiche sollevate dalla scrivente e non può chiamarsi fuori dai problemi che possono avere serie ricadute sull’andamento del Sistema Sanitario Regionale in termini di organizzazione e continuità dei servizi che discendono dalle decisioni delle singole Direzioni Generali per quanto riguarda, in questo caso, la materia degli incarichi di funzione e quella delle stabilizzazioni e/o assunzioni da concorso, nel rispetto delle tante figure professionali del comparto della Sanità.

In riferimento all’ordine del giorno, le decisioni assunte dalla Direzione Generale del San Carlo (che la UIL FPL ha esposto alla IV Commissione), si discostano interamente da quelle assunte dalle altre Aziende Sanitarie, nonché dalle disposizioni contrattuali in materia di trasposizione (art. 36 del CCNL Comparto Sanità) e successivi pareri ARAN.

Nei suoi contenuti, infatti mira ad un forte indebolimento delle professionalità, anziché valorizzarle e riconoscerne il merito per quanto hanno dimostrato di svolgere negli anni.

Sulle stabilizzazioni abbiamo preso atto delle dichiarazioni dell’Assessore alla Salute, che tramite un post, ha affermato che, entro fine mese Febbraio, saranno assorbite tutte le graduatorie.

LA UIL FPL si augura che sia veramente cosi poiché se guardiamo ai numeri comunicati dalle singole Aziende, non si riesce a coprire tutte le platee degli OSS, infermieri, delle Ostetriche ovviamente speriamo che l’Assessore abbia ragione e che i Direttori Generali tornino indietro in modo da chiudere definitivamente questa vertenza.

Nel ringraziare ancora una volta la IV Commissione per l’ascolto la stessa si è impegnata a farsi portavoce con la Regione e l’AOR SAN Carlo ed invierà una nota accompagnata dai verbali della riunione odierna”.