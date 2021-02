Potenza: vicino a queste scuole gomme abbandonate, rifiuti, sporcizia e marciapiedi pericolosi! Le foto

Raccolta rifiuti ancora nel caos a Potenza.

Questa la denuncia di un nostro lettore:

“Vi scrivo per portare alla vostra attenzione la situazione di degrado e sporcizia in cui siamo costretti a vivere in Via Domenico Cirillo a Potenza, strada altamente frequentata poiché è sede della scuola elementare ‘Nicola Stigliani’ e della scuola media ‘Giacomo Leopardi’.

Mi preme sottolineare che via Cirillo è l’unica strada di Rione Lucania abbandonata all’incuria, il resto del quartiere risulta sostanzialmente in ordine.

Noi residenti e i giovani che frequentano le scuole dobbiamo quotidianamente districarci tra pneumatici abbandonati, rifiuti a terra, sporcizia e marciapiedi pericolosi.

Gli operatori ecologici, posso garantirlo, non si vedono mai, se non per una pulizia estremamente superficiale e sommaria che, oltretutto, ripeto, avviene rarissimamente.

È davvero deprimente osservare una via vitale del quartiere completamente abbandonata a sé stessa.

Noi residenti paghiamo la tassa rifiuti ma la sporcizia regna sovrana!

Spero in un vostro intervento per portare a conoscenza a chi di competenza questo scempio!”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)