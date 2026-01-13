Quadri plastici di Avigliano al centro dell’attenzione del Ministero della Cultura. I dettagli

Si è svolto presso il Municipio del Comune di Avigliano un importante incontro istituzionale alla presenza:

del Sindaco Avv. Giuseppe Mecca,

del Consigliere Regionale Antonio Boccicchio,

del Senatore Gianni Rosa,

dell’Assessore alla Cultura Angela Maria Salvatore,

dei rappresentanti del neo eletto direttivo della Pro Loco di Avigliano, Carmen Labella e Carmen Salvatore.

Oggetto della riunione è stata la creazione di una sinergia istituzionale tra tutti i livelli di governo – Comune, Regione e Governo nazionale – ponendo al centro il tema dei Quadri Plastici e, più in generale, la valorizzazione degli aspetti culturali identitari del nostro territorio.

Un risultato significativo è stato già raggiunto nel 2025, grazie a un emendamento approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale, su iniziativa dei consiglieri Antonio Bochicchio e Piero Lacorazza, con il quale i Quadri Plastici sono stati inseriti ufficialmente nel Piano Triennale della Cultura della Regione Basilicata.

Nel 2026 sarà fondamentale accompagnare questo riconoscimento con una concreta previsione di risorse economiche, indispensabili per sostenere e far crescere nel tempo questa preziosa arte tradizionale della Città di Avigliano.

Nel corso dell’incontro, tutti gli intervenuti hanno condiviso una linea programmatica comune, finalizzata a garantire ai Quadri Plastici una piena affermazione non solo a livello regionale, ma anche nazionale.

In questa direzione, nei prossimi mesi sarà sottoposto al Ministero della Cultura un progetto di valorizzazione dedicato, con l’ambizione di dare a questa straordinaria espressione culturale il riconoscimento che merita.