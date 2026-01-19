Senise, sopralluogo per individuare soluzioni al problema delle frane

Per individuare soluzioni al problema di dissesto idrogeologico che ha colpito la frazione Fossi nel comune di Senise si è svolto oggi un sopralluogo al quale ha partecipato l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo, come rappresentante istituzionale del territorio, insieme al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico Blasi.

A causa dell’ennesimo smottamento, per la tutela della pubblica incolumità la strada che collega abitazioni e attività agricole della contrada è stata chiusa dal Comune di Senise.

Cupparo riferisce che:

“insieme all’Amministrazione Comunale, ai tecnici dell’ufficio del dissesto e del Dipartimento Infrastrutture interessando l’assessore Pepe, abbiamo immaginato una soluzione che risolva l’emergenza attuale”.

Nel sottolineare la necessità di dare risposte nei tempi più brevi possibili alla comunità della frazione senisese, di fatto oggi isolata, Cupparo ha detto che monitorerà personalmente gli sviluppi della questione.