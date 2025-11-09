Vietri di Potenza: celebrati i 150 anni della fondazione delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore. Ecco le foto

Celebrati a Vietri i 150 anni della fondazione delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore.
L’Arcivescovo nell’omelia della Messa di ringraziamento ha ricordato come:
“La Chiesa si ripara a partire dal cuore, il tempio dove il Signore decide di abitare.
È la conversione del cuore la misura del cambiamento che supera le stagioni della storia.
Fu così anche per la Venerabile Serva di Dio Isabella De Rosis, fondatrice delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore.
Solo l’amore che è riversato nei nostri cuori, può cambiare il cuore dell’uomo, può rimettere insieme i frammenti di una esistenza segnata dalla divisione.
Isabella mantenne il suo cuore libero e disponibile, perché Gesù potesse operare attraverso di lei”.
Ecco le foto.