A Picerno vivo il ricordo del giovanissimo Canio, venuto a mancare prematuramente: ecco l’iniziativa in suo onore

Si festeggia il prossimo Lunedì primo maggio il traguardo della ventesima edizione dello slalom “Coppa Città di Picerno- 5° Memorial C. Vazza”, organizzato dall’Asd Basilicata Motorsport in affiancamento con il Veteran Club Policoro Corse.

La gara, voluta principalmente dalla famiglia Vazza, che onora così la memoria del giovane Canio, appassionato di motorsport e presidente della ASD Promosport (era il giovanissimo presidente in carica quando è venuto a mancare), è molto sentita ed è sostenuta dall’Amministrazione Comunale.

Già nel 2007 prova di Campionato Italiano Slalom, la sfida lucana è valida come secondo appuntamento del CPB 2023 (Campania, Puglia,Basilicata) dopo l’apertura a Policoro (MT), come tappa della Coppa Italia Slalom 4^ zona ACI Sport (Puglia, Calabria e Basilicata) e per il neonato Trofeo Nazionale Bicilindriche ACI Sport composto da sette gare.

Inoltre, è previsto lo svolgimento di una prova di Regolarità Slalom riservata alle auto stradali.

Lunedì 1° maggio i tornanti della strada provinciale S.P. 94 che da Ponte Fiumara-Serralta conduce all’abitato di Picerno, si trasformeranno in un veloce tracciato, lungo 2995 metri, rallentato da 13 serie di chicane, che gli specialisti della disciplina percorreranno per un giro di ricognizione a cronometro e poi per tre manche di gara, sotto la direzione dell’esperto potentino di Pignola Carmine Capezzera.

La passata edizione è stata dominata dal locale Carmelo Coviello, al volante della sua Osella PSA21-Viktor Suzuki, chiamato a difendere lo scettro di casa da un parterre insidioso di sfidanti.

Dopo le verifiche tecniche di domenica 30 Aprile, il programma della gara entrerà nel vivo alle ore 9:30 di lunedì 1° maggio, con la ricognizione ufficiale seguita da tre manches.

La premiazione è prevista alle ore 16.30 in piazza Mercato a Picerno.

Ecco il percorso e la locandina dell’evento.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)