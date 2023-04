Potenza, in provincia le Reliquie di questo giovane illuminato dallo Spirito Santo che sta facendo tante grazie in tutto il mondo! Ecco le foto

La Parrocchia San Nicola Vescovo di Rapone, sede del Movimento del Messaggio di Fatima Italia Rapone, è un piccolo paese della Basilicata benedetto da DIO.

Ormai sono già alcuni anni che la Parrocchia San Nicola Vescovo è custode delle Reliquie dei santi Francesco e Giacinta Pastorelli di Fatima.

Oggi la comunità si arricchisce delle Reliquie di Primo Grado del Beato Carlo Acutis.

Il parroco con la Referente MMFI nel conoscere la vita di Carlo Acutis ha sottolineato il forte legame che Carlo ha con Fatima, i Pastorelli, la preghiera, la conversione e la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.

Commenta la Referente del Movimento del Messaggio di Fatima Italia De Luca Vita:

“Vista questa unione con la pastorale del MMFI abbiamo pensato di arricchire la nostra spiritualitàchiedendo a Mons. Domenico Sorrentino le Reliquie di primo grado del Beato Carlo Acutis.

Dopo aver presentato tutta la documentazione con il nulla osta del nostro Vescovo Mons. Ciro Fanelli ci sono state assegnate le Reliquie di questo giovane illuminato dallo Spirito Santo che sta facendo tante grazie in tutto il mondo.

Mercoledì 26 Aprile in presenza di Mons. Ciro Fanelli, il Vicario don Mauro Gallo e il Parroco di Rapone don Giovanni sono state consegnate le Reliquie e presentate alla comunità parrocchiale di Rapone.

Le Reliquie non saranno sempre in esposizione perchè non pensavamo di riceverle così presto, come MMFI vogliamo sistemare in Chiesa Madre un angolo che sia dedicato a Carlo Acutis.

Il 3 Maggio ricorrenza della nascita di Carlo alle ore 17:00 in Chiesa Madre ci sarà l’Adorazione Eucaristica con l’esposizione delle Reliquie.

Veniteci a trovare per lasciare la vostra intenzione di preghiera.

Voglia il Signore per intercessione del Beato Carlo Acutis e i Santi Francesco e Giacinta illuminare le menti e i cuori dei giovani, siano strumenti che aiutano ad amare sempre di più Gesù Eucarestia.

Il 2 Settembre i giovani di Rapone saranno ad Assisi per visitare la Tomba del Beato Carlo e offrire l’olio per alimentare la lampada “non io ma Dio”.

E’ nostro intento invitare la Signora Antonia per l’Intronizzazione delle Reliquie e chissà magari può nascere nella nostra comunità un turismo religioso.

Carlo diceva “ L’EUCARESTIA L’AUTOSTRADA VERSO IL CIELO”.

Cari giovani Lui era un ragazzo di 15 anni come tutti voi quindi nulla è impossibile a Dio”.

Ecco le foto dell’arrivo delle reliquie di Carlo Acutis.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)